Sviluppo rete in Area 4 dal 12 al 19 gennaio 2024

Nuovo punto di vendita Maxistore Decò a Casamassima (Ba) per il Gruppo Multicedi (VéGé) che amplia la sua presenza in Puglia

MAXISTORE DECO'

Via Bari 119

Casamassima (Ba)

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

10 gennaio 2024

Format e location

In linea con il consueto format.

Offerta

Migliaia le referenze con un focus sui freschi con ortofrutta in apertura, macelleria, salumeria, pescheria, gastronomia, panetteria e sui prodotti del territorio.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-13.30. Tutti i giovedì previsto lo sconto del 10% per gli over 65.

Addetti e casse

Non disponibile.