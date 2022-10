Sviluppo rete in Area 4 dal 14 al 21 ottobre 2022

Nuovo look per il punto di vendita Market Decò di Pozzuoli (Na) ristruttrato da Multicedi (VéGé). Cresce la rete Tigre Amico (Gabrielli) ad Alba Adriatica (Te)

MARKET DECO'

Via Giovanni De Fraia 32

Pozzuoli (Na)

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

14 ottobre 2022

Format e location

Lo store è stato rivisitato e ristrutturato per fornire un percorso di spesa più funzionale e per dare all'ambiente un'immagine più moderna.

Offerta

Ampio spazio ai freschi e ai prodotti a marchio del distributore con una presenza del non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

TIGRE AMICO

Via Arno 85

Alba Adriatica (Te)

Gruppo Gabrielli

Data di apertura

13 ottobre 2022

Format e location

Il punto di vendita si trova in area residenziale, in una via perpendicolare a via Toscana e non lontano dalla spiaggia.

Offerta

Propone 7.300 referenze di cui 1.200 di freschi.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.

Addetti e casse

Non disponibile.