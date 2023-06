Sviluppo rete in Area 4 dal 16 al 23 giugno 2023

Md debutta a Vibo Valentia con il primo discount in città, secondo in provincia. Pac2000A Conad rinnova, invece, l'ipermercato Spazio Conad di Palermo

MD

Via Giovanni Paolo II

Vibo Valentia

1.319 mq

Md

Data di apertura

22 giugno 2023

Format e location

Primo punto di vendita diretto in città, secondo in provincia, 40esimo in Calabria. Il discount si trova ad angolo con Via Madre Teresa di Calcutta. Si sviluppa su pianta rettangolare con sei corsie. Dopo il reparto ortofrutta, sul perimetro si sviluppano i banchi serviti di macelleria, con laboratorio a vista, quello di gastronomia, con servizio pollo allo spiedo, la panetteria e la pescheria a libero servizio.

Offerta

Rispecchia la tipica formula dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21. Nel parcheggio sono disponibili 125 posti auto.

Addetti e casse

In organico 20 addetti.

SPAZIO CONAD

Via Lanza di Scalea

Palermo

4.700 mq

Pac2000A Conad

Data di apertura

16 giugno 2023

Format e location

Lo store si rinnova, in linea con il progetto di restyling del gruppo. È locomotiva alimentare del centro commerciale Conca d'Oro.

Offerta

Grande enfasi sui reparti freschi e freschissimi, come ortofrutta, forno e pasticceria, gastronomia calda e fredda, macelleria e pescheria. Integrati nel punto vendita la Parafarmacia Conad e un corner specializzato per la vendita di gioielli.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.