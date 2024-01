Sviluppo rete in Area 4 dal 19 al 26 gennaio 2024

Doppia apertura per il Gruppo Supercentro (D.IT) in Basilicata dove apre due supermercati Sisa, rispettivamente a Picerno e Tito (Pz)

SISA

Via Gramsci

Picerno (Pz)

Gruppo Supercentro (D.IT)

Data di apertura

20 gennaio 2024

Format e location

Lo store si trova in area periferica, in linea con il tipico format.

Offerta

Tradizionale offerta di prossimità.

Servizi

Orario: lun-sab 8-14 e 17-21; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

SISA

Via San Vito

Tito (Pz)

Gruppo Supercentro (D.IT)

Data di apertura

20 gennaio 2024

Format e location

Realizzato in quartiere periferico della città, come da format dell'insegna.

Offerta

Rispecchia il consueto assortimento.

Servizi

Orario: lun-sab 8-14 e 17-21; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.