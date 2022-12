Sviluppo rete in Area 4 dal 2 al 9 dicembre 2022

Quarto punto di vendita a Catania per Penny che si rafforza nel capoluogo etneo. Anche Tigre (Gruppo Gabrielli) cresce e arriva a Castel Frentano (Ch)

PENNY

Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Catania

1.328 mq

Penny Italia (Rewe)

Data di apertura

6 dicembre 2022

Format e location

Quarto store in città per la catena. Sono presenti i reparti doratura pane, macelleria e gastronomia con punto caldo. Inoltre è stata inserita la sezione pasticceria.

Offerta

Prevede un’offerta alimentare e non food in linea con la filosofia dell'insegna che intende coniugare qualità e convenienza con una particolare attenzione ai prodotti regionali e alle produzioni locali.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8-20.30.

Addetti e casse

In organico 18 collaboratori.

TIGRE

Via Moscardelli

Castel Frentano (Ch)

415 mq

Gruppo Gabrielli

Data di apertura

3 dicembre 2022

Format e location

Corrisponde al tradizionale format della catena.

Offerta

Dispone di 9.705 referenze, di cui 1.325 freschi.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-20; domenica 9-13.

Addetti e casse

Dà lavoro a 12 collaboratori.