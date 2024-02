Sviluppo rete in Area 4 dal 2 al 9 febbraio 2024

Il gruppo Csette+7 apre in affiliazione con Megamark (Selex) un punto di vendita Famila Superstore a Fasano (Br)

FAMILA SUPERSTORE

Via Roma 333

Fasano (Br)

1.500 mq

Csette+7 Supermercati e Megamark (Selex)

Data di apertura

6 febbraio 2024

Format e location

Lo store, in affiliazione con Megamark, rispecchia il consueto format.

Offerta

In area freschi prodotti di ortofrutta, gastronomia, panetteria, macelleria e pescheria; con numerose proposte pronte da preparare e da cuore. In un angolo enoteca con cantinetta refrigerata disponibili, anche una selezione di vini e birre pregiate. Ampio spazio, inoltre, è dedicato all’area caffè e tisane con una vasta gamma di capsule, cialde, ed infusi, oltre ad assortimenti mirati con prodotti per

vegetariani, vegani e proteici.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 8.30-13.30. Disponibile il servizio di prenotazione di piatti gastronomici pronti e specialità ittiche da asporto.

Addetti e casse

Non disponibile.