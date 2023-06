Sviluppo rete in Area 4 dal 2 al 9 giugno 2023

Multicedi (VéGé) apre un cash and carry Adhoc ad Altamura (Ba). Megamark (Selex), invece, rinnova il supermercato Dok di Taranto. Arena (VéGé) espande la rete SuperConveniente a Brolo (Me)

ADHOC CASH & CARRY

Via del Ciliegio 2

Altamura (Ba)

2.500 mq

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

5 giugno 2023

Format e location

Si uniforma al tipico format dell'insegna.

Offerta

Ampio assortimento nelle varie categorie: presente l'enoteca con vini locali, nazionali ed

internazionali insieme ad alcolici e superalcolici, bollicine e birre; ortofrutta, macelleria con

tagli anatomici e preconfezionati, salumi e formaggi; surgelati e drogheria alimentare con formati horeca e retail. Completa l'offerta lo spazio non food con cura casa, cura persona e accessori per le attività professionali.

Servizi

Orario: lun-sab 7-19; domenica 9-13. Attivo il servizio delivery.

Addetti e casse

Non disponibile.

DOK

Via Atenisio 8

Taranto

Gruppo Megamark (Selex)

Data di apertura

1 giugno 2023

Format e location

Lo store è stato rinnovato e riaperto al pubblico secondo i classici standard del gruppo.

Offerta

Ampia proposta nelle aree del fresco: ortofrutta con item anche bio e confezioni take away, gastronomia con eccellenze nazionali e locali garantite dop e igp, panetteria con produzione in loco di pane e focacce assortite, sfornate in diversi momenti della giornata, macelleria dove sono disponibili anche piatti pronti da cuocere, e pescheria con pesce allevato e pescato, crostacei e mitili provenienti da fornitori locali e nazionali oltre che soluzioni pronte da cuocere.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Occupa 32 persone di cui otto neo assunte.

SUPERCONVENIENTE

Via Ferrara 51

Brolo (Me)

Gruppo Arena (VéGé)

Data di apertura

1 giugno 2023

Format e location

Rispecchia la tradizionale formula dell'insegna, con reparti freschi serviti sul perimetro e vasche take away in posizione centrale. Sono presenti spazi dedicati alle offerte.

Offerta

In linea con il tipico assortimento dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-13.30 e 16.30-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Dispone di tre casse.