Sviluppo rete in Area 4 dal 26 gennaio al 2 febbraio 2024

Lidl si consolida in Puglia con un discount a Molfetta (Ba). SeBòn (Multicedi-VéGé) propone la sua formula every day low price a Gravina in Puglia (Ba) e Sisa si rafforza in Basilicata con un supermercato a Pignola (Pz)

LIDL

Viale Angelo Alfonso Mezzina 2

Molfetta (Bari)

1.200 mq

Lidl Italia

Data di apertura

25 gennaio 2024

Format e location

Lo store nasce da un progetto a consumo di suolo zero, in seguito alla ricostruzione dell’edificio che ospitava l’ex Magazzino Abbattista. Rientra in classe A4 e dispone di un impianto fotovoltaico da 216 kW.

Offerta

Ampia offerta di freschi: dalla frutta e verdura al reparto panetteria, fino all’angolo rosticceria. Completano la proposta di Lidl il reparto dedicato alla cura della casa e della persona, in cui trovare le ultime novità del make-up, e quello rivolto agli animali.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 9-20. Nel parcheggio sono disponibili 100 posti auto. Il discount propone Lidl Plus, il programma fedeltà 100% digitale con la nuova sezione Lidl Pay. Si tratta di un metodo di pagamento veloce, collegato alla carta digitale personale, che può essere utilizzato direttamente in cassa per pagare la spesa e usufruire degli sconti in un’unica scansione.

Addetti e casse

Impiega 30 persone.

SEBON

Corso Aldo Moro

Gravina in Puglia (Ba)

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

18 gennaio 2024

Format e location

Si tratta di un negozio di prossimità, realizzato in centro cittadino, all'interno di un contesto urbano molto trafficato, anche a livello pedonale.

Offerta

L'assortimento si incentra su soluzioni già pronte e su una spesa quotidiana che comprende in area freschi macelleria e gastronomia servite e vasche refrigerate per i banchi a libero servizio. Inoltre, è presente una cantina per i vini, con un forte focus sulle referenze locali.

Servizi

Orario: lun-sab 8-13.30 e 16.30-20.30. Propone promozioni varie, tra cui uno sconto speciale del 10%, attivo tutti i mercoledì, dedicato agli over 65 possessori di carta SeBón.

Addetti e casse

Dispone di tre casse.

SISA

Contrada Pantano

Pignola (Pz)

Gruppo Supercentro (D.IT)

Data di apertura

20 gennaio 2024

Format e location

Realizzato come da format dell'insegna.

Offerta

Rispecchia il consueto assortimento.

Servizi

Orario: lun-sab 8-14 e 17-21; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.