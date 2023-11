Sviluppo rete in Area 4 dal 27 ottobre al 3 novembre 2023

Multicedi (VéGé) si consolida in Campania con un'apertura Market Decò a Napoli. Magazzini Gabrielli apre un supermercato ad Atri (Te)

MARKET DECO’

Via Martucci 101

Napoli

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

27 ottobre 2023

Format e location

Si trova nel centrale quartiere Chiaia e risponde alle tradizionali logiche dell’insegna.

Offerta

Tipica offerta di vicinato con 600 item a marchio Decò e Gastronauta.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 9-14.30.

Addetti e casse

Dispone di tre casse.

TIGRE

Viale del Risorgimento 106

Atri (Te)

1000 mq

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

26 ottobre 2023

Format e location

Ubicato sulla strada statale 553, non lontano dall’ospedale civile San Liberatore di Atri.

Offerta

Il supermercato dispone di 9.705 referenze, di cui 1.325 freschi con particolare attenzione alle produzioni locali e una vasta gamma di prodotti a marchio Consilia, Selezione Qualità e Fatti Buoni.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-20. Tra i servizi: un servizio di bus navetta gratuita per gli anziani da e per il centro cittadino. È previsto un centro ricreativo interno, l’area gastronomia si avvale della consulenza di uno chef ed è operativo un servizio di WhatsApp Business per ordinare la spesa e passarla a prendere pronta.

Addetti e casse

In organico 18 addetti.