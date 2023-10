Sviluppo rete in Area 4 dal 29 settembre al 6 ottobre 2023

Cds spa (Selex) apre il primo cash and carry C+C in Sicilia, situato a Palermo, con un'offerta che spazia dai freaschi al non food

C+C Cash and carry

Via Castelforte 101

Palermo

3.000 mq

Cds spa (Selex)

Data di apertura

25 settembre 2023

Format e location

Primo cash and carry nell’Isola per il gruppo.

Offerta

Offre in assortimento oltre 10.000 articoli con un’ampia offerta di freschi: frutta e verdura, pane, salumi e formaggi. Presente anche la cantina e spazio al non food con articoli per la pulizia e l'igiene della casa a marchio Vanto.

Servizi

Orario: lun-sab 8-19; domenica 8.30-12.30.

Addetti e casse

Non disponibile.