Sviluppo rete in Area 4 dall’1 al 7 luglio 2023

L'insegna Decò si espande e rinnova la rete. In Sicilia il Gruppo Arena ammoderna il supermercato di Ciaculli (Pa). Multicedi (VéGé) punta la format Market Decò a Barletta e Pozzuoli (Na)

DECO’

Via Gibilrossa 20

Ciaculli (Pa)

A&G Passavia Società Cooperativa (Arena-VéGé)

Data di apertura

1 luglio 2023

Format e location

Lo store riapre dopo i lavori di restyling, in linea con la più moderna immagine dell’insegna. Rinnovati i reparti serviti di salumeria e macelleria, gastronomia take away e ortofrutta.

Offerta

Rispecchia la tipica formula dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-ven 8.30-14 e 16-20.30; sabato 8.30-13.30 e 15.40-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

MARKET DECO’

Via Virgilio 2

Pozzuoli (Na)

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

4 luglio 2023

Format e location

Lo store riapre con immagine rinnovata e spazi rivisitati.

Offerta

Migliaia le referenze per la consueta offerta del marchio, con ampio spazio alla mdd.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; 8-13.30. Sconto per gli over 65 del 10% tutti i giovedì.

Addetti e casse

Non disponibile.

MARKET DECO’

Via Enrico Fermi 45

Barletta

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

4 luglio 2023

Format e location

Supermercato in linea con il tipico format dell’insegna.

Offerta

Importante offerta di freschi a cui si aggiungono Focus 600 referenze di prodotti confezionati.

Servizi

Orario: lun-sab 8-13.30 e 17-21; domenica 8.30-13.

Addetti e casse

Non disponibile.