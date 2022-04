Sviluppo rete in Area 4 dall’1 all’8 aprile 2022

Pac2000A Conad rinnova la formula di prossimità con il Conad City di Catanzaro. Gruppo Cds (Selex) prosegue il restyling della rete con il Famila Market di Palermo. Gruppo Arena (VéGé) fa il restyling al Maxistore Decò di Patti (Me)

CONAD CITY

Via Fontana Vecchia 36

Catanzaro

400 mq

Pac 2000A Conad

DATA DI APERTURA

6 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store è situato in centro cittadino e rispecchia al formula di prossimità dell'insegna.

OFFERTA

Propone un assortimento completo per una spesa giornaliera con un focus su freschi e prodotti del territorio.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13. Il parcheggio è dotato di 45 posti auto. Effettua consegna a domicilio e consente l'accesso agli animali.

ADDETTI E CASSE

La squadra di lavoro è formata da 12 collaboratori.

FAMILA MARKET

Via Leonardo Da Vinci

Palermo

600 mq

Gruppo Cds (Selex)

DATA DI APERTURA

31 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio si trova a ridosso del Parco Villa Turrisi e non lontano dal Parco Uditore.

OFFERTA

Ampia la proposta in ortofrutta, con un focus sui prodotti bio e nichel free, così come nei banchi serviti di salumeria e macelleria. In cantina etichette regionali e nazionali.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20.30.

ADDETTI E CASSE

Attive tre casse tradizionali più due self service.

MAXISTORE DECO'

Via Papa Giovanni XXIII

Patti (Me)

1.000 mq

Gruppo Arena (VéGé)

DATA DI APERTURA

31 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita riapre al pubblico dopo i lavori di rinnovamento che hanno permesso il restyling dei banchi assistiti di macelleria, salumeria, pescheria e gastronomia. Lo store è improntato sulla funzionalità del percorso di spesa con grande valorizzazione dei freschi e con soluzioni nel rispetto dell'ambiente.

OFFERTA

Conta in assortimento circa 8.000 referenze.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 8.30-13.30. I prodotti sono dotati di etichette elettroniche e in tutta l'area è disponibile il wi-fi gratuito.

ADDETTI E CASSE

Dà lavoro a 25 persone e dispone di cinque casse.