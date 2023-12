Sviluppo rete in Area 4 dall’1 all’8 dicembre 2023

Despar Centro Sud rinnova il supermercato Interspar di Vibo Valentia e lo uniforma al format 35, ideato con l'Università di Parma

INTERSPAR

Strada Tirrena 18

Vibo Valentia

Despar Centro Sud

Data di apertura

30 novembre 2023

Format e location

Lo store si trova all’interno del centro commerciale Vibo center ed è stato rinnovato in linea con il Format 35, creato in collaborazione con l’Università di Parma e con gli esperti in Store Design di Spar International.

Offerta

Inserito in ortofrutta l’angolo Pronto Fresco. L’area freschi si completa con articolo di gastronomia, pescheria, macelleria, panetteria e salumeria.

Servizi

Orario: lun-ven 9-20.30; sab-dom 9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.