Sviluppo rete in Area 4 dall’1 all’8 settembre 2023

Coal (VéGé) apre un supermercato Coal Il Market Plus a Sant'Egidio alla Vibrata (Te),mentre Conad Nord Ovest ristruttura il punto di vendita Conad di Roma

COAL IL MARKET PLUS

Via Kennedy

Sant'Egidio alla Vibrata (Te)

1.500 mq

Coal (VéGé)

Data di apertura

31 agosto 2023

Format e location

Il supermercato propone ampi spazi per i freschi con ortofrutta in apertura, forno, macelleria e gastronomia. Presente anche l'area bistrò.

Offerta

In linea con la tipica proposta dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

CONAD

Via Merulana

Roma

600 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

31 agosto 2023

Format e location

Il supermercato riapre dopo i lavori di ristrutturazione, realizzati in un'ottica di sostenibilità.

Offerta

Come da tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8-20. Accetta i buoni pasto, effettua il servizio di spesa online e “ordina e ritira” ed è dotato delle migliori soluzioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità.

Addetti e casse

Impiega 23 persone e dispone di tre casse tradizionali e cinque self service.