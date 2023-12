Sviluppo rete in Area 4 dall’8 al 15 dicembre 2023

Maiora (Despar Centro-Sud) si consolida in Puglia con un supermercato Interspar a Lecce e Penny. a Palermo. Md arriva a Mazara del Vallo (Tp)

INTERSPAR

Via Lequile 123

Lecce

Maiora (Despar Centro Sud)

Data di apertura

11 dicembre 2023

Format e location

Lo store replica il Format 35, studiato in collaborazione con l’Università di Parma e con gli esperti in Store Design di Spar International.

Offerta

Presenti tutti i tradizionali reparti: ortofrutta, gastronomia, panetteria, macelleria e salumeria, pescheria con il corner del Sushi Eat Happy. Presenti l’enoteca e la birroteca, l’area ristoro, lo Spazio Festa.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8-21.

Addetti e casse

Impiega 70 persone.

MD

Via Castelvetrano

Mazara del Vallo (Tp)

999 mq

Md spa

Data di apertura

7 dicembre 2023

Format e location

In linea con il consueto format dell’insegna.

Offerta

Rispecchia la tradizionale offerta.

Servizi

Orario: lun.dom 8-21.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

PENNY.

Viale Regione Siciliana Nord Ovest

Palermo

1.000 mq

Penny (Rewe)

Data di apertura

14 dicembre 2023

Format e location

Nono store in città e 32esimo nella regione. Si trova ad angolo con via Trabucco, alle spalle del quartiere denominato Cruillas.

Offerta

In area freschi lo spazio per la doratura pane, macelleria e gastronomia con punto caldo. Novità dell’ultimo periodo è il lancio della nuova sezione pasticceria e della sezione Pesce, ormai presente in diversi negozi della regione. Disponibile anche il non-food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8-20.30. Nel parcheggio ci sono 57 posti auto.

Addetti e casse

In organico 18 addetti.