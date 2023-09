Sviluppo rete in Area 4 dall’8 al 15 settembre 2023

Gruppo Arena (VéGé) apre un supermercato Super Conveniente a Caltanissetta. Invece, Iges srl (Pac200A Conad) si rafforza in Campania con un discount a Salerno

SUPERCONVENIENTE

Viale della Regione 102

Caltanissetta

1.000 mq

Gruppo Arena (VéGé)

Data di apertura

11 settembre 2023

Format e location

Il supermercato si trova in centro città e rispecchia la tipica formula dell’insegna.

Offerta

L’assortimento è in linea con la tradizione del gruppo e comprende in area freschi carni, salumi, prodotti da forno, frutta e verdura. Sono presenti anche i grandi formati, in formula cash, esposti in un’area dedicata.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

TODIS

Via Alfonso Guariglia 8

Salerno

Iges srl (Pac 2000A Conad)

Data di apertura

Agosto 2023

Format e location

Fedele al tipico format dell’insegna.

Offerta

Migliaia le referenze in assortimento con focus sui freschi.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8-13.30.

Addetti e casse

Impiega 16 persone.