Sviluppo rete Non food-3/10 dicembre 2021

Bicimania

Via Ambrosetti 10

Brescia

1.000 mq

Gruppo Longoni

DATA DI APERTURA

9 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Situato in galleria, al centro commerciale Nuovo Flaminia, raggiungibile in autobus con le linee urbane 13-7 e 5 e dall'autostrada uscita A4 Brescia Ovest.

OFFERTA

Soddisfa le esigenze del settore con una una proposta di mountain bike, corsa, city bike, urban, trekking, gravel, bimbo, elettriche insieme a proposte di abbigliamento, caschi, scarpe accessori e nutrizione.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9-20. Offre servizi che spaziano dal lavaggio all'aggiornamento del gruppo elettronico, dalle riparazioni al laboratorio di posizionamento biomeccanico in sella con il servizio Bikefitting.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

DF Sport Specialist

Via Ambrosetti 10

Brescia

2.500 mq

Gruppo Longoni

DATA DI APERTURA

9 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita si trova all'interno del centro commerciale Nuovo Flaminia.

OFFERTA

Dispone di articoli per 24 discipline sportive e brand nazionali e internazionali. Presenti in assortimento le mdd DF Mountain, per l’outdoor e la montagna, i cui prodotti sono testati da buyers, atleti, alpinisti e testimonial; DF City Wear per la città, DF Snow per il mondo della neve.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9-20. Il centro dispone di wi-fi zone. Tra i servizi: assistenza post vendita, noleggio sci e ciaspole, preparazione sci gara, riparazione e termoformatura scarponi da sci, clinics sui materiali, incordatura racchette e manici su misura, risuolatura calzature, laboratorio fondo lamine e sciolinatura, modifiche sartoriali, eventi sportivi, forniture per società sportive e convenzioni, personalizzazione abbigliamento, consegne a domicilio, pagamenti rateali, convenzioni.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

Risparmio Casa

Strada statale 9 Via Emilia 265

San lazzaro di Savena (Bo)

2.500 mq

Risparmio Casa

DATA DI APERTURA

4 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Lo store rispecchia la tradizionale formula dell'insegna.

OFFERTA

Propone oltre 25.000 referenze.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8.30-20.30.

ADDETTI E CASSE

Dà lavoro a 25 persone.