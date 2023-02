Sviluppo rete Non food dal 10 al 17 febbraio 2023

Le due aperture di Capello Point a Maida (Cz) e ad Agrigento consolidano la sua presenza al sud Italia. Risparmio Casa raddoppia, invece, la presenza in Friuli Venezia Giulia con uno store a Tavagnacco (Ud)

CAPELLO POINT

Strada statale 280

Maida (Cz)

Capello Point

Data di apertura

10 febbraio 2023

Format e location

Il negozio si trova all'interno del centro commerciale Due Mari, in un'area periferica. Ogni settore merceologico è suddiviso sui vari espositori a muro e mobili da terra che hanno lo scopo di guidare i clienti in una shopping experience semplice ed efficace.

Offerta

L'assortimento comprende prodotti per la cura dei capelli.

Servizi

Orario: lunedì 13-20.30; mart-dom 9.30-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

CAPELLO POINT

Via Fosse Ardeatina

Agrigento

Capello Point

Data di apertura

10 febbraio 2023

Format e location

Il punto di vendita è stato realizzato all'interno del centro commerciale Città dei Templi.

Offerta

Rispecchia la tipica proposta dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 9-21; domenica 10-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

RISPARMIO CASA

Via Alfieri 5

Tavagnacco (Ud)

3.000 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

11 febbraio 2023

Format e location

Secondo store in Friuli Venezia Giulia per l'insegna drugstore che replica in questa regione il suo tradizionale format.

Offerta

In assortimento conta oltre 25.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.