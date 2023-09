Sviluppo rete Non food dal 15 al 22 settembre 2023

Primo negozio in Puglia per Jysk che debutta a Taranto. Mondadori replica a Milano il format d'ispirazione giapponese (Bookstore Ma) e Prenatal arriva a Carini (Pa)

JYSK

Via per Montemesola

Taranto

Jysk

Data di apertura

15 settembre 2023

Format e location

Il negozio, il primo in Puglia per l’insegna, è stato realizzato all’interno del centro commerciale Mongolfiera.

Offerta

Propone prodotti per l’arredamento della casa.

Servizi

Orario: lun-sab 9-21; domenica 10-21.

Addetti e casse

Non disponibile

MONDADORI BOOKSTORE MA

Via Quarenghi 23

Milano

150 mq

Mondadori Retail

Data di apertura

16 settembre 2023

Format e location

Ottava libreria con il concept store d’ispirazione giapponese per Mondadori che apre all’interno del centro commerciale Bonola. Lo store è dotato di totem interattivi e corner per la lettura e il relax.

Offerta

Migliaia i titoli nei diversi generi letterari a cui si aggiungono giochi didattici e giocattoli.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

PRENATAL

Strada statale 113

Carini (Pa)

460 mq

Prg Retail Group

Data di apertura

14 settembre 2023

Format e location

Il negozio si trova all’interno del centro commerciale Arcipelagò.

Offerta

Come da consuetudine, propone articoli di abbigliamento per i bambini fino a 10 anni, accessori per le mamme in attesa e le neo mamme.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20. Tra i servizi propone la lista nascita, l’info point, il click and collect.

Addetti e casse

Non disponibile.