Sviluppo rete Non food dal 17 al 24 novembre 2023

Action inaugura un discount a Borgaro Torinese (To), mentre Mondadori ripropone il format I Ma ispirato al Giappone. Risparmio Casa apre a Romano di Lombardia (Bg) e Trony a Santa Maria di Sala (Ve)

ACTION

Via Garibaldi 18A

Borgaro Torinese (To)

1.100 mq

Action

Data di apertura

18 novembre 2023

Format e location

Rispecchia la tradizionale formula dell'insegna.

Offerta

In assortimento 6.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Impiega 20 persone.

MONDADORI BOOKSTORE I MA

Via Emilia San Pietro 17

Reggio Emilia

150 mq

Mondadori Retail

Data di apertura

18 novembre 2023

Format e location

Il gruppo replica il format che richiama la cultura giapponese invitando al relax e alla pausa. La libreria si trova al palazzo della Galleria Centrale, all'interno de Il Mercato, un food market basato sui pilastri di socialità, sostenibilità, arte, cultura e design.

Offerta

Propone 26mila titoli nei vari generi letterari.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

RISPARMIO CASA

Strada provinciale 101

Romano di Lombardia (Bg)

Risparmio Casa (Super Drug Italia)

Data di apertura

16 novembre 2023

Format e location

In linea con la tipica formula dell'insegna.

Offerta

In assortimento prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria e fai da te.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-20.

Addetti e casse

In organico 21 addetti.

1 di 4

TRONY

Via Caltana 169

Santa Maria di Sala (Ve)

1.500 mq

Dml spa

Data di apertura

9 novembre 2023

Format e location

Lo store, ubicato al centro commerciale Nico, si indirizza a un bacino di utenza stimato di 100mila persone.

Offerta

Sono oltre 10.000 le referenze in assortimento.

Servizi

Orario: lun-sab 9-19.30; domenica 10-19.30. Nel parcheggio sono disponibili 500 posti auto.

Addetti e casse

Vi lavorano 25 addetti alla vendita coordinati dal direttore Marco Degli Esposti, a sua volta coadiuvato da Andrea Poncina in qualità di area manager. Dispone di tre casse.