Sviluppo rete Non food dal 18 al 25 febbraio 2022

La catena di jewellery Amen entra al Leone Shopping Center di Lonato del Garda (Bs). Esselunga rafforza la rete di profumerie Eb Beauty con un negozio a Fino Mornasco (Co). Gruppo Megamark (Selex) apre a Lecce un petstore Joe Zampetti e Xiaomi sbarca a Casalecchio di Reno (Bo)

AMEN

Via Mantova 36

Lonato del Garda (Bs)

60 mq

Amen

DATA DI APERTURA

14 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

L'insegna entra al Leone Shopping Center. Lo store si estende su pianta quadrata con esposizioni perimetrali e un banco centrale che ospita anche la cassa. I grandi monitor, fil rouge di tutti i negozi monomarca del brand, comunicano le promozioni in corso e raccontano la storia del marchio.

OFFERTA

L'assortimento comprende articoli di gioielleria.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9-22.

ADDETTI E CASSE

Dà lavoro a quattro persone. Attiva una cassa.

EB BEAUTY

viale Risorgimento

Fino Mornasco (Co)

204 mq

Esselunga

DATA DI APERTURA

16 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio si sviluppa su pianta rettangolare con spazi dedicati ai servizi e isole espositive centrali per valorizzare i brand.

OFFERTA

Disponibili oltre 11.000 referenze di cosmesi, cura viso e corpo, uniti a fragranze e a una gamma di accessori esclusivi.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8-20. Tra i servizi: make-up studio, nail studio, brow studio, skin studio ed hair studio. L'adiacente store Esselunga è dotato di un parcheggio per oltre 900 autoveicoli e di colonnina di ricarica per le auto elettriche.

ADDETTI E CASSE

Impiega dieci addetti.

JOE ZAMPETTI

Via Benedetto Croce 7

Lecce

200 mq

Gruppo Megamark (Selex)

DATA DI APERTURA

9 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Segue il format petstore del gruppo pugliese. Lo store è ubicato in un'area residenziale, a ridosso della strada statale 16.

OFFERTA

Conta un assortimento di 6.000 referenze e 180 marchi, tra prodotti food e non food per gli animali.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-13.

ADDETTI E CASSE

Sono impiegati quattro addetti.

XIAOMI

Via Marilyn Monroe 2

Casalecchio di Reno (Bo)

150 mq

Xiaomi

DATA DI APERTURA

18 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio è situato all'interno del centro commerciale Shopville Grand Reno.

OFFERTA

Una proposta di telefonia in linea con la tradizione del marchio.

SERVIZI

Orario: lun-sab 9-21; domenica 10-20. Disponibili offerte sottocosto e gadget per gli Xiaomi Fan.

ADDETTI E CASSE

Ha uno staff formato da sei customer assistant.