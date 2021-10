Xiaomi: a Milano Cadorna il primo punto di vendita su strada

All'interno della stazione Milano Cadorna, Xiaomi apre un temporary store, il primo dell'insegna su strada, che va a consolidare la rete di negozi nel nostro Paese formata da 19 Xiaomi Store e Xiaomi Corner, solitamente realizzati in centri commerciali. In occasione dell'apertura, il brand ha messo a punto varie promozioni su smartphone e altri prodotti in assortimento.

“Essere sempre più vicini ai nostri consumatori vuol dire anche dare vita a progetti come questo, in cui advertisement e retail si incontrano anche grazie ai nostri partner” afferma Davide Lunardelli, head of marketing di Xiaomi Italia.

L'apertura si colloca in un contesto di sviluppo che vedrà l'espansione del marchio sul territorio italiano. “Stiamo portando avanti un piano d'espansione che presto raggiungerà tutta Italia -spiega Paolo Mastrojanni, direttore commerciale di Xiaomi Store Italia-. La stazione di Milano Cadorna per noi rappresenta proprio questo: il punto di partenza di chi ogni giorno fa rivivere il Paese”.

La strategia di Xiaomi prevede quindi un'offerta sempre più articolata e quanto più vicina possibile al consumatore. In questo ambito, luoghi ad alta densità di traffico come nel caso della stazione di Cadorna rappresentano location strategiche e funzionali per potenziare la propria presenza. Ampia l'offerta, adattata anche al contesto come nel caso delle Xiaomi Luggage o dei powerbank, dai cuscini da viaggio ai Mi Electric Scooter per la mobilità smart.

