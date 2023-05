Sviluppo rete Non food dal 19 al 26 maggio 2023

Pac 2000A Conad entra ad Agrigento con il suo primo petstore Conad della provincia. Unieuro trasferisce il negozio di Brembate di Sopra (Bg) in una location più ampia

PETSTORE CONAD

Viale Leonardo Sciascia 180

Agrigento

250 mq

Pac 2000A Conad

Data di apertura

16 maggio 2023

Format e location

Primo petstore in provincia di Agrigento per l'insegna che replica il suo consueto format.

Offerta

L'assortimento comprende numerose referenze tra cui prodotti dietetici e specifici per la cura di patologie, parafarmaci veterinari, accessori per il passeggio, gioco e trasporto, i tappetini e le lettiere.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20.30. Tra i servizi: l’incisione istantanea delle medagliette identificative, un box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, una bilancia per la pesa degli animali, una bacheca annunci e un angolo ristoro per cani.

Addetti e casse

In organico tre addetti.

UNIEURO

Strada provinciale 184

Brembate di Sopra (Bg)

1.000 mq

Unieuro

Data di apertura

19 maggio 2023

Format e location

Relocation del punto vendita di Brembate che si sposta in un nuovo spazio, sempre all’interno del centro commerciale di Brembate.

Lo store dedica particolare attenzione all’area gaming.

Offerta

Tradizionale offerta di elettronica di consumo.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Il team di lavoro comprende 13 addetti.