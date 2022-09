Sviluppo rete Non food dal 2 al 9 settembre 2022

Euronics realizza due aperture: la prima a Treviso, la seconda a Bologna potenziando la presenza della rete. Happy Casa arriva a Sinalunga (Si)

HAPPY CASA

Via Piave

Sinalunga (Si)

1.500 mq

Happy Casa Store

Data di apertura

1 settembre 2022

Format e location

Lo store è in linea con la tradizionale formula dell'insegna.

Offerta

Offre un assortimento che spazia dai piccoli elettrodomestici all’arredo e cura casa e per il giardino, dall’autoaccessoristica all’animaleria.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

EURONICS

Via Noalese 72

Treviso

2.000 mq

Bruno spa (Euronics)

Data di apertura

31 agosto 2022

Format e location

Quinto store in Veneto per il gruppo che amplia la rete con un negozio situato di fronte all'aeroporto. Il punto di vendita è stato realizzato con attenzione alle soluzioni green e con un percorso che ha l'obiettivo di facilitare la spesa anche grazie alle esposizioni in modalità touch.

Offerta

Migliaia le referenze in assortimento con la possibilità di acquistare anche online nel digital store presente nel punto di vendita.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21.

Addetti e casse

Sono stati assunti 20 nuovi collaboratori.

EURONICS

Via Larga

Bologna

1.200 mq

Gruppo Cds (Euronics)

Data di apertura

8 settembre 2022

Format e location

Il negozio si trova al centro commerciale Vialarga, nelle vicinanze del centro storico del capoluogo, in un’area densamente abitata.

Offerta

In ottica omnichannel, i vari spazi del negozio sono caratterizzati anche dalla presenza di Digital Store con la possibilità di selezionare e acquistare il prodotto più in linea con le proprie esigenze, accedendo a un assortimento virtuale con tutti gli articoli disponibili sul mercato.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20.30; domenica 9.30-20.

Addetti e casse

Il team di lavoro è formato da 20 addetti.