Sviluppo rete Non food dal 20 al 27 gennaio 2023

Prosegue l'espansione del format petstore di Conad Nord Ovest che a Cintolese (Pt) amplia la sua rete con un negozio in linea con l'immagine dell'insegna

PETSTORE CONAD

Via Francesca

Cintolese (Pt)

300 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

19 gennaio 2023

Format e location

Il petstore si uniforma all'immagine dell'insegna.

Offerta

Oltre 5.000 le referenze in assortimento tra cui prodotti dietetici, parafarmaci veterinari, alimenti di qualità, accessori per il passeggio, gioco e trasporto.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20; domenica 9-13 e 15.30-20. Propone servizi specializzati per tutti gli animali da compagnia come l’incisione istantanea delle medagliette identificative, un box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, una bilancia per la pesa degli animali, una bacheca annunci e un angolo ristoro per cani.

Addetti e casse

Impiega quattro addetti e dispone di due casse tradizionali.