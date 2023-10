Sviluppo rete Non food dal 20 al 27 ottobre 2023

Arcaplanet si consolida a Milano, mentre L'Isola dei tesori arriva a Loano (Sv). Mondadori rafforza la rete a Roma e Risparmio Casa debutta a L'Aquila

ARCAPLANET

Via Lazzaretto 17

Milano

Agrifarma

Data di apertura

13 ottobre 2023

Format e location

Il negozio si trova in centro, vicino Porta Venezia.

Offerta

Rispecchia la tradizionale offerta dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20; domenica 9.30-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

L'ISOLA DEI TESORI

Via Aurelia 126

300 mq

Loano (Sv)

Dmo Petcare

Data di apertura

12 ottobre 2023

Format e location

Lo store nasce in un locale che ospitava un supermercato Crai.

Offerta

Consueta offerta di petcare, petfood e accessori.

Servizi

Orario: lun-sab 9-13 e 15.30-19.30; domenica 9-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

MONDADORI BOOKSTORE

Via Tiburtina

Roma

200 mq

Mondadori

Data di apertura

21 ottobre 2023

Format e location

La libreria è stata realizzata in una delle arterie principali della città.

Offerta

Offre una selezione di 20.000 titoli nei vari generi letterari, insieme a prodotti di cartoleria, musica e fumetti.

Servizi

Orario: lun-sab 9-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

RISPARMIO CASA

Via Saragat

L'Aquila

1.500 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

18 ottobre 2023

Format e location

Primo punto di vendita in città, ottavo nella regione, in linea con il tipico format dell'insegna.

Offerta

In assortimento prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, fino a prodotti per animali domestici, ma anche giocattoli, cartoleria e fai da te.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-20.

Addetti e casse

Assunte 20 persone.