Sviluppo rete Non food dal 22 al 29 marzo 2024

Action inaugura uno store a Ferrara, mentre Iper Risparmio Casa sceglie Sesto San Giovanni (Mi) e Pittarosso punta su Marsala (Tp)

ACTION

Via Padova 193

Ferrara

1.300 mq

Action Italia

Data di apertura

16 marzo 2024

Format e location

Rispecchia la classica formula dell’insegna.

Offerta

Oltre 6.000 i prodotti in 14 categorie merceologiche.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

In organico 20 addetti.

IPER RISPARMIO CASA

Via Pace 98

Sesto San Giovanni (Mi)

2.500 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

21 marzo 2024

Format e location

Ventiquattresimo store in Lombardia per l’insegna che replica il suo classico format. Copre un potenziale bacino di oltre 350 mila cittadini tra Sesto San Giovanni a Cologno Monzese.

Offerta

L'offerta, come di consueto, comprende prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria e fai da te.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-20.

Addetti e casse

Sono 13 i neo assunti.

1 di 3

PITTAROSSO

Via Sebastiano Cammareri Scurti 10

Marsala (Tp)

Pittarosso

Data di apertura

21 marzo 2024

Format e location

In linea con il tipico format.

Offerta

In assortimento calzature e accessori per uomo, donna e bambino.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.