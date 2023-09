Sviluppo rete Non food dal 22 al 29 settembre 2023

Ventunesimo store in Lombardia per Action che apre un negozio a Como. Primo punto di vendita italiano per Hamleys che sbarca a Milano. Kik, invece, inaugura a Loreto (An)

ACTION

Via Asiago 40

Como

835 mq

Action

Data di apertura

23 settembre 2023

Format e location

Ventunesimo negozio in Lombardia per l'insegna.

Offerta

Come da tradizione, sono 6.000 i prodotti in assortimento di cui 1.500 costano meno di un euro.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Occupa 20 persone.

HAMLEYS

Corso Vittorio Emanuele II

Milano

1.330 mq

Giochi Preziosi e Reliance Brands Limited

Data di apertura

19 settembre 2023

Format e location

Lo store si sviluppa su due livelli. Tra le aree iconiche del format: la giostra e le sezioni dei

marchi che mettono in evidenza i brand di giocattoli più noti come Lego, Nerf e Barbie.

Offerta

Proposta di giocattoli con numerose proposte a marchio proprio.

Servizi

Orario: lun-dom 10-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

KIK

Via Buffolareccia

Loreto (An)

Kik Italia

Data di apertura

21 settembre 2023

Format e location

Il negozio si trova all'interno del centro commerciale Spazio Conad.

Offerta

Tipica offerta di abbigliamento, casalinghi, prodotti per la casa, cartoleria.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Otto gli addetti.