Sviluppo rete Non food dal 23 al 30 settembre 2022

Bimbostore e Toys Center (Prg Retail Group) proseguono lo sviluppo in parallelo con apertura condivisa a Roma. Anche Risparmio Casa si espande a Foligno (Pg)

BIMBOSTORE

Via Orazio Raimondo

Roma

1.500 mq

PRG Retail Group

Data di apertura

8 settembre 2022

Format e location

Il negozio si trova in zona Romanina affiancato allo store Toys Center.

Offerta

L'assortimento propone abbigliamento e prodotti per l'infanzia.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 10-20. Tra i servizi: Ordina&Ritira per acquisti online e ritiro in store a tre ore dall'ordine; la chat online Hero; Lista Nascita, e ZeroCoda.

Addetti e casse

Non disponibile.

RISPARMIO CASA

Via Giorgio Vasari

Foligno (Pg)

2.500 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

22 settembre 2022

Format e location

L'insegna raddoppia la presenza in città con un secondo store.

Offerta

Offre una proposta di oltre 36.000 referenze che spazia dai grandi brand dell’industria di marca a un assortimento di marchi propri.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Inserite 20 figure professionali.

TOYS CENTER

Via Orazio Raimondo

Roma

1.500 mq

PRG Retail Group

Data di apertura

8 settembre 2022

Format e location

Il punto di vendita è situato in zona Romanina, affiancato al negozio Bimbostore.

Offerta

L'assortimento comprende giocattoli per varie fasce di età.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 10-20. agevolazioni: Tra i servizi: Ordina&Ritira; la chat online Hero con cui chiedere consiglio sui prodotti direttamente agli esperti.

Addetti e casse

Non disponibile.