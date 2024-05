Sviluppo rete Non food dal 24 al 31 maggio 2024

Douglas arriva a Orio al Serio (Bg) e Mondadori Bookstore a Pontecagnano Faiano (Sa). Jysk rinnova il negozio di Castione Andevenno (So), mentre PetStore Conad debutta a Comacchio (Fe)

DOUGLAS

Via Portico 71

Orio al Serio (Bg)

Douglas

Data di apertura

16 maggio 2024

Format e location

Lo store si trova all’interno del centro commerciale Oriocenter.

Offerta

In linea con la classica offerta.

Servizi

Orario: lun-dom 9-22.

Addetti e casse

Non disponibile.

JYSK

Viale Bruno Tirelli 61

Castione Andevenno (So)

Jysk

Data di apertura

17 maggio 2024

Format e location

Lo store è stato ristrutturato con una nuova concezione degli spazi per offrire ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. Il layout rende più facile ‘navigare’ tra i corridoi e orientarsi.

Offerta

Tipica offerta pensata per la casa.

Servizi

Orario: lun-ven 9.30-13 e 14.30-19.30; sabato 9.30-19.30, domenica 9.30-13 e 14.30-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

MONDADORI BOOKSTORE

Corso Italia 18/20

Pontecagnano Faiano (Sa)

70 mq

Mondadori

Data di apertura

25 maggio 2024

Format e location

La libreria si trova in prossimità di piazza Sabbato, cuore della città.

Offerta

Sono 11mila i titoli in assortimento a cui si aggiungono articoli di cartoleria, fumetti e manga.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-13.30 e 16-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

PETSTORE CONAD

Via Valle Isola

Comacchio (Fe)

380 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

15 maggio 2024

Format e location

Il petstore, il primo per l’insegna in città, si trova all’interno del centro commerciale Le Valli.

Offerta

In assortimento oltre 5.000 referenze di petfood, petcare e accessori.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21.

Addetti e casse

Dispone di due casse tradizionali e impiega quattro addetti.