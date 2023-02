Sviluppo rete Non food dal 27 gennaio al 3 febbraio 2023

Action potenzia la sua presenza nel nostro Paese con il suo 29esimo negozio. Anche Jysk, insegna di arredamento danese, si rafforza e apre il suo primo store nelle Marche, ad Ancona

ACTION

Via Marisa Bellisario 4

Caravaggio (Bg)

813 mq

Action

Data di apertura

2 febbraio 2023

Format e location

Ventinovesimo negozio italiano per l'insegna, 17esimo in Lombardia e secondo nel bergamasco.

Offerta

La gamma di prodotti, con articoli di oltre 350 brand e più di 70 marchi privati, è composta da 14 categorie merceologiche che spaziano dal bricolage ai giocattoli, dai multimedia agli articoli per la casa, e comprende anche animali domestici, sport, abbigliamento.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Conta un team di 20 addetti.

JYSK

Via Primo Maggio 25

Ancona

Jysk

Data di apertura

3 febbraio 2023

Format e location

Primo negozio nelle Marche per l'insegna di arredamento danese e 77esimo store italiano.

Offerta

Oltre 2.000 gli articoli in assortimento tra mobili, tessile, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto a cui si aggiungono anche articoli per la casa e per il giardino, tutti d'ispirazione scandinava.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.