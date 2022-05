Sviluppo rete Non food dal 27 maggio al 3 giugno 2022

Città del Sole debutta nello scalo aeroportuale di Roma Fiumicino. Brico io si espande a La Spezia, Mondadori a Corato (Ba) e Triumph a Napoli. Risparmio casa si consolida in Sicilia con un megastore a Palermo e Coin rinnova il negozio di Rimini

BRICO IO

Via del Cappelletto

La Spezia

Brico io

DATA DI APERTURA

26 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita è facilmente raggiungibile, posizionato lungo la via che costeggia la ferrovia e vicino all’Ospedale Civile Sant’Andrea.

OFFERTA

Conta in assortimento 20.000 item nei reparti tradizionali e tecnici del fai da te.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 15.30-19.30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

CITTA' DEL SOLE

Aeroporto di Roma Fiumicino

Roma

50 mq

Città del sole

DATA DI APERTURA

26 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Si tratta del primo punto di vendita dell'insegna in un aeroporto italiano, situato presso il Terminal 1.

OFFERTA

Offre un assortimento di circa 1.000 referenze, tra classici e novità che si ispirano ai valori e al principio pedagogico alla base della proposta commerciale.

SERVIZI

Orario: lun-dom 5.30-20.

ADDETTI E CASSE

Attiva una cassa.

COIN

Corso D'Augusto 59

Rimini

2.750 mq

Coin

DATA DI APERTURA

19 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo storico negozio Coin di Rimini si rinnova, e si presenta più accurato con concept come Lifestyle Hub, Beauty Innovation e Coin Season.

OFFERTA

Porpone abbigliamento uomo, donna e bambino, accessori, prodotti per l casa, profumeria e intimo.

SERVIZI

Orario: lun-dom 10-13 e 15.30-19.30. Offre servizi come modifiche sartoriali, personal shopper e consegna a domicilio.

ADDETTI E CASSE

Occupa 25 persone.

MONDADORI BOOKSTORE

Largo Plebiscito 11/A

Corato (Ba)

Mondadori

DATA DI APERTURA

28 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

La libreria si trova in centro cittadino, concepita come da format dell'insegna e con spazi di incontro dove ospitare autori e protagonisti del mondo della cultura e dell’intrattenimento.

OFFERTA

Propone circa 10.000 volumi tra narrativa, saggistica, varia e grandi classici. L’offerta si amplia anche ai fumetti, con una selezione di titoli che spazia dai manga ai supereroi alla graphic novel. Un’area è rivolta a bambini e ragazzi, con giochi didattici e libri illustrati per stimolare i giovani lettori. A disposizione dei visitatori anche le ultime novità musicali e i migliori prodotti di cartoleria, gift box e gift card.

SERVIZI

Orario: lun-sab 9-13 e 17-21. Si può usufruire di servizi digitali come Pick Up Point, che consente di ritirare gratuitamente instore un libro acquistato su Mondadoristore.it, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli; Prenota e ritira, ovvero la possibilità di prenotare online per poi ritirare e acquistare in negozio; e Invia a casa, per ricevere a domicilio un prodotto ordinato in libreria.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

RISPARMIO CASA

Via Lanza di Scalea

Palermo

4.000 mq

Risparmio casa

DATA DI APERTURA

26 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Il megastore si trova all'interno del centro commerciale Conca d'Oro.

OFFERTA

Propone oltre 36.000 referenze.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9-21.

ADDETTI E CASSE

Sono state inserite 35 nuove risorse.

TRIUMPH

Via Chiaia 200

Napoli

70 mq

Triumph

DATA DI APERTURA

20 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio si trova in centro cittadino, in una delle vie dello shopping partenopeo.

OFFERTA

Propone articoli di lingerie con una numerica assortimentale variabile a seconda della stagionalità

SERVIZI

Orario: lun-dom 10-20.

ADDETTI E CASSE

Impiega quattro persone e dispone di una cassa.