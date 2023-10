Sviluppo rete Non food dal 29 settembre al 6 ottobre 2023

Eb, il format beauty di Esselunga, riapre a Lissone dopo i lavori di restyling. New Yorker arriva a Torreano di Martignacco (Ud) e PetStore Conad (Conad Nord Ovest) a Massarosa (Lu)

EB

Via Ermete Novelli 20

Lissone (Mb)

Esselunga

Data di apertura

29 settembre 2023

Format e location

Il negozio, situato nella galleria commerciale di Esselunga, è stato rinnovato. Oggi lo store propone due postazioni make up e spazi più moderni.

Offerta

Conta in assortimento 11.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 9-21; domenica 9-20.

Addetti e casse

Dispone di due casse.

NEW YORKER

Via Antonio Bardelli 4

Torreano di Martignacco (Ud)

1.400 mq

New Yorker

Data di apertura

29 settembre 2023

Format e location

Il punto di vendita è stato realizzato all’interno del centro commerciale Città Fiera.

Offerta

Rispecchia la tipica offerta di abbigliamento dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

PETSTORE CONAD

Via Montramito

Massarosa (Lu)

300 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

28 settembre 2023

Format e location

Lo store si trova a circa 2 chilometri dal supermercato Conad del gruppo.

Offerta

Offre 5.000 referenze in assortimento.

Servizi

Orario: lun-sab 9-19.30; domenica 9-13. Nel parcheggio sono disponibili 29 posti auto. Tra i servizi: bilancia per animali, angolo ristoro per cani e toelettatura.

Addetti e casse

È dotato di due casse e impiega quattro addetti.