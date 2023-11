Sviluppo rete Non food dal 3 al 10 novembre 2023

Action continua a espandersi in Lombardia con un negozio a Carugo (Co). Invece, Mondadori Bookstore inaugura una libreria a Pomezia (Roma)

ACTION

Via Vittorio Veneto 59

Carugo (Co)

871 mq

Action

Data di apertura

2 novembre 2023

Format e location

Ventiduesimo negozio in Lombardia per l'insegna che replica il suo tradizionale format.

Offerta

Sono oltre 6.000 i prodotti in assortimento di cui 1.500 a meno di un euro.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Impiega 20 persone.

MONDADORI BOOKSTORE

Via Silvio Spaventa

Pomezia (Roma)

90 mq

Mondadori

Data di apertura

4 novembre 2023

Format e location

Apre nel cuore cittadino con un format in linea con la tradizione dell'insegna.

Offerta

In assortimento circa 10mila titoli nei vari generi letterari a cui si aggiungono i giochi e i fumetti oltre agli articoli di cartoleria e musica.

Servizi

Orario: lun-sab 9-13 e 16-20.

Addetti e casse

Non disponibile.