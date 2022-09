Sviluppo rete Non food dal 30 settembre al 7 ottobre 2022

Action rafforza la presenza in Italia con uno store a Vicenza, il secondo in Veneto. Cisalfa Sport porta il format 3.0 a Napoli e Trony arriva a Imola (Bo)

ACTION

Via Giovanni Battista Quadri 79

Vicenza

865 mq

Action

Data di apertura

29 settembre 2022

Format e location

Si amplia la rete in Italia dove sono attive 14 strutture.

Offerta

L'assortimento comprende 14 categorie merceolgiche che spaziano dalle decorazioni alla carteleria, dal multimedia all'outdoor. Inoltre, 150 prodotti vengono inseriti a rotazione ogni settimana per valorizzare l'effetto sorpresa.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-20.

Addetti e casse

Impiega 20 collaboratori.

CISALFA SPORT

Via Santa Maria La Nova 1

Napoli

1.000 mq

Cisalfa Sport

Data di apertura

10 settembre 2022

Format e location

Il negozio è stato realizzato all'interno del centro commerciale Le Porte di Napoli, in linea con il format 3.0 dell'insegna.

Offerta

Conta in assortimento prodotti di lifestyle, sportswear e active per le varie discipline sportive, disponibili anche online.

Servizi

Orario: mart-sab 9-21; lunedì e domenica 10-21.

Addetti e casse

Il team di lavoro è formato da 16 persone. Sono attive tre casse.

TRONY

Via Selice

Imola (Bo)

1.700 mq

Dml spa (Trony)

Data di apertura

29 settembre 2022

Format e location

Si rivolge a un bacino potenziale di utenza di 90.000 clienti. Lo store si trova ad angolo con via Brodolini, facilmente raggiungibile grazie alla vicinanza dello svincolo della A14 Imola Centro.

Offerta

Propone in assortimento 14.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-dom 10-20. Nel parcheggio sono attivi 500 posti auto.

Addetti e casse

Il negozio impiega 23 addetti alla vendita coordinati dal direttore Antonio De Chiara in collaborazione con Santino Dodaro, supervisore di area. Dispone di tre casse.