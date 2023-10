Sviluppo rete Non food dal 6 al 13 ottobre 2023

Doppia apertura per Action che debutta in Abruzzo a Colonnella (Te) e si consolida nel Lazio con un negozio a Sermoneta (Lt). Dm arriva a Cremona, Euronics a Forlì

ACTION

Piazzale Cuomo 2

Sermoneta (Lt)

918 mq

Action

Data di apertura

5 ottobre 2023

Format e location

Quarto store nel Lazio per l'insegna che amplia la sua presenza sul territorio nazionale.

Offerta

Sono 6.000 le referenze disponibili in assortimento in 14 categorie merceologiche di cui 1.500 a meno di un euro.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Ha uno staff di 20 persone.

ACTION

Contrada Vibrata

Colonnella (Te)

854 mq

Action

Data di apertura

5 ottobre 2023

Format e location

Questa apertura segna l'ingresso dell'insegna in Abruzzo.

Offerta

Come da tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

In organico 20 collaboratori.

DM

Corso Cavour 2

Cremona

dm drogerie markt Italia

Data di apertura

28 settembre 2023

Format e location

Fedele alla tradizione dell'insegna.

Offerta

Consueto assortimento dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 9-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

EURONICS

Via Argentina Altobelli 22

Forlì

1.600 mq

Cds (Euronics)

Data di apertura

28 settembre 2023

Format e location

Il negozio si trova al centro commerciale Formì, di fronte l'uscita autostradale.

Offerta

Offre in assortimento la consueta proposta di elettronica di consumo.

Servizi

Orario: lun-sab 9.30-20; domenica 10-20.

Addetti e casse

Impiega 21 addetti.