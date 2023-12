Sviluppo rete Non food dall’1 all’8 dicembre 2023

Doppietta per Action che apre il suo primo store in Trentino Alto Adige, a Rovereto (Tn), e il secondo in Abruzzo, a Turbigo (Aq). Risparmio Casa si consolida a Roma

ACTION

Via del Lavoro 18

Rovereto (Tn)

1.045 mq

Action

Data di apertura

1 dicembre 2023

Format e location

Questa apertura segna l'ingresso dell'insegna in Trentino Alto Adige.

Offerta

L'assortimento comprende 6.000 prodotti in 14 diverse categorie merceologiche tra cui 1.500 a meno di un euro.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Offre 20 posti di lavoro.

ACTION

Via Avezzano 119

Turbigo (Aq)

1.224 mq

Action

Data di apertura

30 novembre 2023

Format e location

Secondo negozio dell'insegna in Abruzzo.

Offerta

Conta in assortimento oltre 6.000 item.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

In organico 20 dipendenti.

RISPARMIO CASA

Via Dario Niccodemi 105

Roma

2.000 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

29 novembre 2023

Format e location

Lo store si trova nel quartiere Talenti, in linea con la tipica formula dell'insegna.

Offerta

Ampia l'offerta in più categorie merceologiche, dalla pulizia per la casa alla cartoleria.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20.

Addetti e casse

In organico 18 lavoratori.