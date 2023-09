Sviluppo rete Non food dall’1 all’8 settembre 2023

Quarto store in Veneto per Action che apre a Legnago (Vr). Euronics-Bruno si consolida in Lombardia con un negozio a Lecco e New Yorker arriva ad Antegnate (Bg). Infine, Risparmio Casa si rafforza nel Lazio a Ciampino (Roma)

ACTION

Via del Pontiere

Legnago (Vr)

875 mq

Action

Data di apertura

12 agosto 2023

Format e location

Quarto punto di vendita in Veneto per l'insegna. Lo store si trova ad angolo con via Lussu.

Offerta

Conta in assortimento 6.000 prodotti suddivisi in 14 diverse categorie merceologiche e più di 1.500 referenze costano meno di 1 euro.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Lo staff comprende 20 collaboratori.

EURONICS BRUNO

Largo Caleotto 10

Lecco

1.700 mq

Euronics-Bruno

Data di apertura

18 agosto 2023

Format e location

Il negozio è il 36esimo in Lombardia e si trova all'interno del centro La Meridiana, edificio progettato da Renzo Piano, ubicato nel cuore della città.

Offerta

Tradizionale offerta di elettronica di consumo con aree dedicate alla casa, al grande elettrodomestico e al gaming per i più giovani.

Servizi

Orario: lun-ven 9-20.30; sabato 8.30-20.30; domenica 9-20. Disponibile un'area servizi per riparazioni e interventi veloci e per l’impostazione e il set up di prodotto, oltre che per consigli e indicazioni post-vendita. Lo store è inoltre dotato del pick and pay per l’acquisto online e il ritiro nel punto di vendita e il digital store.

Addetti e casse

In organico 30 addetti.

NEW YORKER

Via del Commercio 3

Antegnate (Bg)

1.500 mq

New Yorker

Data di apertura

31 agosto 2023

Format e location

Il negozio è situato all'interno del centro commerciale Antegnate Gran Shopping.

Offerta

Tipica offerta di abbigliamento.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

RISPARMIO CASA

Via Carlo Birzio Biroli 37-45

Ciampino (Roma)

1.000 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

31 agosto 2023

Format e location

Lo store prende il posto di Bricofer, all’interno dello spazio commerciale condiviso con il supermercato Todis e con il negozio di abbigliamento Ovs. È in linea con la tipica formula dell'insegna che suddivide il percorso espositivo per mondi merceologici e shop in shop.

Offerta

Propone oltre 20.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-20.

Addetti e casse

Assunti 12 addetti.