Sviluppo rete Non food dall’11 al 18 febbraio 2022

HAPPY CASA

via Oristano

Cascina (Pi)

2.000 mq

Consorzio Comipro (VéGé)

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova in località Navacchio.

OFFERTA

Propone idee regalo, casalinghi, piccoli elettrodomestici, arredo casa e giardino, detergenza casa e persona.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

PETSTORE CONAD

Via Belardinelli

Roma

260 mq

Conad Nord Ovest

DATA DI APERTURA

9 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Adiacente a uno store Conad. In linea con la formula dell'insegna.

OFFERTA

Dispone di un assortimento di 5.000 referenze.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8.30-20. Disponibile la carta fedeltà Conad e i servizi di incisione istantanea di medagliette identificative, bilancia per cani e gatti, un box per la donazione di alimenti ai canili e gattili della zona, una bacheca annunci e un angolo ristoro per cani.

ADDETTI E CASSE

Conta una cassa tradizionale, una cassa self e impiega tre persone.

PORTOBELLO

Corso Romania 460

Torino

713 mq

Portobello spa

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova all'interno del centro commerciale Porte di Torino.

OFFERTA

L'offerta comprende articoli di casalinghi, elettronica e regali, tessile e abbigliamento, cura della casa e della persona.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9-21.

ADDETTI E CASSE

Impiega 14 persone.

PORTOBELLO

Piazzale della Cooperazione 4

Forlì

400 mq

Portobello spa

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Situato al centro commerciale Puntadiferro.

OFFERTA

Rispecchia l'assortimento dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9-21.

ADDETTI E CASSE

Il team di lavoro è formato da otto collaboratori.