Conad Nord Ovest sviluppa la rete PetStore

Si rafforza la presenza dei negozi PetStore Conad gestiti da Conad Nord Ovest. La rete si amplia con due strutture in Sardegna, una a Olbia Basa (300 mq), all’interno della

galleria commerciale Terranova a fianco dello Spazio Conad, la seconda a Olbia Sa

Marinedda (250 mq), al centro commerciale Olbia Mare, e una terza in Liguria, realizzata a Santo Stefano di Magra (Sp), in via Arzelà, all’interno della galleria commerciale La Fabbrica, sviluppato su una superficie di 400 mq.

I negozi rispecchiano la tradizione dell'insegna con un'offerta dedicata alla cura e al benessere di tutti gli animali domestici e servizi in linea con i punti di vendita della rete, ossia l’incisione istantanea delle medagliette identificative e la bilancia pesa cani e gatti. Nello specifico, lo store di Olbia Basa è disponibile il servizio di toelettatura professionale Bubble Pet, eseguito da operatori esperti, e una lava/asciuga per gli accessori di tutti gli animali domestici. Gli store sono stati realizzati con soluzioni in termini di sostenibilità. L'assortimento comprende circa 400 referenze con particolare attenzione a cani e gatti.

La rete PetStore di Conad Nord Ovest conta 27 strutture totali di cui quattro in Sardegna.

Le dichiarazioni

"L’obiettivo è continuare a investire sul territorio e offrire sempre maggiori servizi ai nostri

clienti e perché no, anche ai loro amici a quattro zampe che sono a tutti gli effetti parte delle nostre vite, il cui benessere ci sta a cuore" dichiara Franco Fois, socio Conad Nord Ovest di Olbia e Nuoro.

“Il PetStore a Santo Stefano di Magra si inserisce all’interno della galleria commerciale dove sono presenti già diversi concept ad insegna Conad: con questa nuova apertura offriremo ai nostri clienti un esperienza di spesa ancora più completa garantendo la consueta convenienza, qualità e sicurezza che da sempre caratterizzano Conad" dichiara Alessandro Penco, direttore rete Toscana e Liguria.

Conad Nord Ovest in cifre