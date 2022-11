Sviluppo rete Non food dall’11 al 18 novembre 2022

Dodicesimo store per Primark in Italia. L'apertura di Grugliasco (To) segna l'ingresso dell'insegna in Piemonte. Under Armour, invece, sbarca a Misterbianco (Ct) e rinnova lo store di Roma

PRIMARK

Via Crea 10

Grugliasco (To)

4.600 mq

Primark

Data di apertura

8 novembre 2022

Format e location

È il primo punto di vendita in Piemonte, il 12esimo in Italia, situato all’interno del centro commerciale Le Gru, in linea con il tipico format della catena.

Offerta

Disponibili in assortimento collezioni abbigliamento uomo, donna, bambino, beauty, lifestyle e casa, compresi i prodotti a marchio Primark Cares e quelli stagionali.

Servizi

Orario: lun-dom 9-22.

Addetti e casse

Sono impiegate 150 persone.

UNDER ARMOUR

Strada provinciale 54

Misterbianco (Ct)

120 mq

Oberalp

Data di apertura

Ottobre 2022

Format e location

Il negozio è stato realizzato all'interno del parco commerciale Centro Sicilia.

Offerta

In assortimento le collezioni di abbigliamento, calzature e accessori per il training e il running del brand.

Servizi

Orario: lun-dom 9-30-21.

Addetti e casse

Attiva una cassa.

UNDER ARMOUR

Via del Tritone 176

Roma

200 mq

Oberalp

Data di apertura

Novembre 2022

Format e location

Il punto di vendita è stato ristrutturato e allineato agli standard moderni del marchio. Lo store è stato personalizzato con un murale realizzato da Motorefisico, duo di artisti, architetti e designer formato da Lorenzo Pagliara e Gianmaria Zonfrillo che hanno optato per un mix tra street art e interior design.

Offerta

Come da consuetudine, propone capi di abbigliamento sportivo per uomo e donna.

Servizi

Orario: lun-dom 10-20.

Addetti e casse

Non disponibile.