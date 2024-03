Sviluppo rete Non food dall’8 al 15 marzo 2024

Deichmann inaugura un punto di vendita a Palermo, mentre Pittarosso sceglie Verona per espandere la sua rete

DEICHMANN

Via Ugo La Malfa 168

Palermo

Deichmann

Data di apertura

7 marzo 2024

Format e location

Il negozio si trova in area residenziale, non lontano dall’area della Favorita.

Offerta

L’offerta, come da consuetudine, comprende calzature per uomo, donna e bambino.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20; domenica 10-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

PITTAROSSO

Via Borgo Bello

Verona

Pittarosso

Data di apertura

7 marzo 2024

Format e location

Lo store si trova all’interno del grande magazzino Upim.

Offerta

In linea con la tipica offerta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.