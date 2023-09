Sviluppo rete Non food dall’8 al 15 settembre 2023

Decathlon lancia a Parma il format Mobility Store per la mobilità sostenibile. Just Play arriva a Busto Arsizio (Va) e Petstore Conad (Conad Nord Ovest) a Borgo San Lorenzo (Fi)

DECATHLON MOBILITY STORE

Via Emilia Est 78

Parma

300 mq

Decathlon

Data di apertura

4 settembre 2023

Format e location

Il negozio è situato all’interno del parco commerciale La Galleria, a soli 5 minuti dal centro. Si tratta del primo format pensato per la mobilità green.

Offerta

L'offerta comprende prodotti e accessori per bici e monopattini, tra cui abbigliamento, caschi, guanti, oggetti di segnalazione, idratazione.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-20. Il mobility store propone l’Officina con diversi servizi improntati a prolungare il ciclo di vita dei prodotti.

Addetti e casse

Non disponibile.

JUST PLAY

Corso Sempione 194/6

Busto Arsizio (Va)

3A

Data di apertura

4 settembre 2023

Format e location

Lo store si trova all’interno del centro polifunzionale Mizar Retail Park. Il concept Just Play è quello di uno spazio in continuo movimento, pensato per la fascia di età 0-16, dove realtà e mondo digitale si fondono.

Offerta

In assortimento articoli di sportswear e streetwear con marchi come Nike, Converse, Vans, Adidas, Jordan, Nike Swim, Crep Protect, New Era.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

PETSTORE CONAD

Viale Giovanni XIII

Borgo San Lorenzo (Fi)

400 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

30 agosto 2023

Format e location

Il petstore è situato proprio vicino al Conad superstore appena riaperto dopo i lavori di restyling e rispecchia la tipica formula dell’insegna.

Offerta

Dispone di oltre 5.000 referenze in assortimento di petfood e petcare.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20. Tra i servizi attivi: toelettatura su appuntamento e incisione istantanea delle medagliette identificative, un box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, una bacheca annunci ed un angolo ristoro per cani.

Addetti e casse

Impiega otto addetti e dispone di due casse.