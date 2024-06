Target sigla una partnership nell’eCommerce con Shopify

I prodotti del retailer saranno venduti online su Target Plus in virtù dell’accordo con Shopify

Target sta collaborando Shopify per proporre ai propri clienti alcuni dei suoi marchi più popolari su Target Plus attraverso la piattaforma di eCommerce. Target prevede inoltre di diventare il primo retailer in Usa a portare nei suoi negozi fisici alcuni prodotti di altri partner di Shopify. Lo riporta il sito finanziario Barron’s. Target vorrebbe insomma avvalersi di una piattaforma terza per commercializzare online i brand con i quali ha accordi, un modello di business già sperimentato da Amazon che consente di aumentare gli articoli disponibili sul sito web senza per forza far crescere i costi.

Per i partner di Shopify, spazio negli store di Target

Target amplierebbe l’offerta di terzi anche sul suo sito web, mentre in virtù della partnership, Shopify espanderebbe il numero di articoli dei player con cui ha accordi offerti nei negozi fisici di Target. Anche Walmart ha adottato una simile strategia.

L’eCommerce in Usa, un business profittevole?

L’operazione avviene in un momento in cui l'eCommerce è in crescita in Usa. Il problema è che nulla di tutto ciò è a buon mercato: dai costi di mantenimento dell'applicazione alla consegna, l’eCommerce è difficile da rendere profittevole. Anche Amazon non ha registrato profitti per quasi un decennio. Walmart e Target la inseguono, cercando crescendo rapidamente nel campo dell’eCommerce, ma senza che questo spinga sui loro profitti. Secondo stime riportate da Barron’s, Amazon Prime conta circa 200 milioni di abbonati, contro i 24 milioni di abbonamento Walmart+. Target Circle, che è gratuito, conta 100 milioni di iscritti. L’eCommerce è costoso per i rivenditori, che comunque non possono rinunciarvi. Questo potrebbe essere un fattore di spinta ad altri accordi come quello tra Target e Shopify.