TeamSystem mette 250 milioni per migliorare l’offerta di servizi basati su Ai

Un piano da 250 milioni in 5 anni in ricerca e sviluppo per rendere l’intelligenza artificiale più pervasiva e integrata nelle soluzioni

Sempre più pmi vogliono fare leva sull’Ai per la competitività: il 67% delle imprese ritiene che sarà un importante facilitatore nel prossimo futuro. Lo dice la ricerca commissionata da TeamSystem a Kantar. Per il 55% delle imprese l’Ai è centrale per avere successo: “La fiducia che le imprese dimostrano nell’Ai -riferisce Federico Leproux, Ceo di TeamSystem- che emerge dalla ricerca portata avanti con Kantar ci restituisce l’immagine di un mercato in cui, specie fra le pmi, c’è una forte spinta verso l’adozione di questa tecnologia, in grado di fungere da volano per la competitività stessa delle realtà che scelgano di adottarla all’interno dei loro processi”. Dalla ricerca emerge che, per le aziende, l’impiego dell’Ai ridurrà gli errori (per il 72%), semplificherà processi (68%), incrementerà produttività ed efficienza (67%), semplificherà l’analisi dei dati (62%) e -ultimo ma non meno importante- libererà tempo per altre attività a maggior valore aggiunto (60%). “Ormai da tempo -continua Cohen- in TeamSystem parliamo dell’intelligenza artificiale come di un grande un abilitatore di semplicità, sia internamente per i nostri processi, sia inserita nei nostri prodotti: questa è in grado di nascondere la complessità, di semplificare, efficientare e di liberare tempo alle risorse”. Centrale per gli intervistati, poi, la necessità che l’Ai sia ben regolata (lo sostiene l’82%) e che sia sempre controllata dall’uomo (69%).

Investire nell'Ai: la scelta di TeamSystem

“La nostra scelta di investire -spiega Leproux- ulteriormente in questa direzione rispecchia il ruolo che TeamSystem ha ormai consolidato sul mercato delle nuove tecnologie: vogliamo essere sempre all’avanguardia, per poterci dotare dei mezzi e delle competenze necessarie per essere i primi diffusori di competitività digitale, sia in Italia che all’estero, favorendo l’adozione dell’Ai nelle piccole e medie imprese, così come fra i professionisti e nella pubblica amministrazione”. Il Ceo si riferisce all’investimento che TeamSystem, tech company che sviluppa soluzioni digitali, ha fatto sull’intelligenza artificiale: 250 milioni in 5 anni. L’annuncio alla TeamSystem tech conference 2024 fa seguito a quello da 1 miliardo dello scorso anno, sempre in r&d e open innovation. L’importanza dell’Ai “ci ha spinto -illustra Tommaso Cohen, Coo e Cfo di TeamSystem- a metterla sempre più al centro dei nostri piani di investimenti presenti e futuri, per permettere alle nostre persone impiegate in r&d di lavorare al meglio su questo fronte, che riteniamo sarà sempre più centrale per le imprese”. L’obiettivo dell’investimento è rendere questa tecnologia ancora più pervasiva e integrata nelle suite di prodotti di TeamSystem. Già oggi sono molti i clienti che utilizzano le soluzioni del gruppo basate sull’Ai e grazie al piano, entro la fine del 2024, almeno l’80% dei clienti avrà a disposizione una use case Ai.