Technogym: l’home wellness nel cuore di Los Angeles

Il brand potenzia la sua rete con un locale in California, realizzato a Los Angeles, nel cuore del West Hollywood Design District, al 131 North Robertson Boulevard. L'apertura di questa struttura Technogym rientra nel progetto retail a livello internazionale che prevede la presenza diretta dell'insegna nelle principali città del mondo: Milano, New York, Madrid, Madrid, Dubai, Città del Messico, Doha, Vienna, Zurigo, Mosca e uno spazio all'interno dei grandi magazzini Harrods di Londra.

Technogym di Los Angeles è uno spazio su doppio livello sviluppato su un'area di 300 mq con un'offerta di prodotti e di tecnologie dedicate all’home fitness. Ne è un esempio il Personal Line che comprende una gamma completa di attrezzature cardio, dal tapis roulant, alla bike ed ellittica fino all'iconico Kinesis, la soluzione Technogym per l'allenamento funzionale. L'offerta dedica attenzione anche agli atleti professionisti con soluzioni come lo Skill Line per migliorare le proprie prestazioni proponendo una linea che comprende il tapis roulant Skillrun, il vogatore Skillrow, l’indoor bike Skillbike e Skillmill il tapis roulant curvo non motorizzato, appositamente studiato per la preparazione atletica e la performance sportiva e nata dall'esperienza di Technogym come Fornitore Ufficiale dei Giochi Olimpici.

Instore sono presenti dei personal trainer e interior designer esperti per la progettazione di home gym su misura in grado di offrire consulenze personalizzate sull’allenamento. Tra i servizi sono disponibili una selezione smart equipment, servizi digitali e programmi di allenamento on-demand.