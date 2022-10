Temakinho, la prima catena di ristoranti con menù nippobrasiliano sviluppata in Italia da Gruppo Cigierre ha riaperto uno dei suoi primi locali

Temakinho, la prima catena di ristoranti con menù nippo-brasiliano, sviluppata in Italia da Gruppo Cigierre, ha riaperto uno dei suoi primi locali, quello di Roma Monti, inaugurato nel 2012, più o meno contemporaneamente a Milano-Navigli e Milano-Brera. Viajar é Viver, viaggiare è vivere, è il motto del nuovo ristorante Temakinho di Roma Monti, riaperto con layout totalmente aggiornato e dedicato al tema del viaggio nella natura dell’Amazzonia.

Roma Monti, circoscrizione 1 della Capitale, si trova intorno ai colli del Viminale e dell'Esquilino, tra il Colosseo e la stazione Termini. A dieci anni dalla prima apertura, il ristorante torna dai suoi clienti con proposte gastronomiche della cucina nippo-brasiliana e della gastronomia tropicale e centro-sudamericana, servite all’interno di un'ambientazione vivace che invita gli ospiti a scoprire il viaggio e la ricchezza della biodiversità della foresta amazzonica.

Temakinho ha 14 ristoranti in Italia, ha da poco aperto il suo primo locale in Francia, occupa complessivamente 300 addetti ed è attivo anche nel delivery e in asporto.

Nato nel 2012, vuole trasmettere un’esperienza esclusiva ai propri clienti, accogliendoli in ambienti dal design ricercato, dove i sapori tradizionali della cucina giapponese incontrano la cultura brasiliana in un mix originale di colori e suoni.

Cigierre (Compagnia generale ristorazione SpA) è nata nel 1995 a Udine con l’obiettivo di creare, sperimentare e gestire nuovi format di ristorazione. Oggi, 25 anni dopo, è numero uno in Italia nel casual dining e nello sviluppo e gestione di ristoranti tematici con oltre 370 locali in Italia e all’estero. È proprietaria dei format Old Wild West, America Graffiti, Wiener Haus, Pizzikotto, Shi’s e Temakinho. I ristoranti Cigierre hanno fornito nel solo 2020 oltre 30 milioni di clienti.