Terrazza Eataly (250 mq) aperto da Aeroporti di Roma (AdR) con Autogrill a Roma Fiumicino (Terminal 1) è un’estensione del punto di vendita Eataly

La Terrazza Eataly, realizzata da Aeroporti di Roma, in collaborazione con Autogrill è un nuovo spazio all’aperto nell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, da pochi giorni confermato Best Airport da ACI Europe per la sesta volta negli ultimi sette anni nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri e tra i soli 12 aeroporti 5 Stelle Skytrax al mondo.

La Terrazza copre un’area di circa 250 mq ed è un’estensione del punto di vendita Eataly, aperto da maggio 2022 al Terminal 1, voli diretti in Italia e verso le destinazioni Schengen. L’area F&B conta 20 punti di vendita, tra bar e ristoranti.

“L’apertura della nuova Terrazza Eataly è in linea con la nostra strategia di sviluppo nel canale aeroportuale, rafforzata anche dalla nostra nuova identità come parte di Avolta -commenta Luca D’Alba, general manager Italy F&B di Avolta-. Consolidiamo la partnership con Eataly, con cui condividiamo una forte inclinazione all’innovazione e al continuo sviluppo di un’offerta diversificata e di alto livello, che propone il meglio del made in Italy. Un ringraziamento va ad Aeroporti di Roma, con cui rafforziamo la nostra presenza all’interno di Fiumicino interfacciandoci con un alto numero di passeggeri internazionali, offrendo un servizio di ristorazione dedicato a chi desidera trascorrere una sosta enogastronomica di qualità”.

“Con questa nuova location suggestiva e unica nel suo genere nel panorama aeroportuale italiano, consolidiamo ed evolviamo ancora l’offerta commerciale del nostro aeroporto stellato al fine di garantire ai passeggeri un’esperienza di viaggio di qualità” aggiunge Marilena Blasi, chief commercial officer di Aeroporti di Roma.

Anche per la Terrazza Eataly è possibile prenotare sul sito adr.it il tavolo con Book a Table, il nuovo servizio lanciato da ADR nell’ambito della digitalizzazione dell’offerta commerciale dell’aeroporto. Con l’apertura al pubblico della Terrazza Eataly, la collaborazione tra Aeroporti di Roma e Autogrill si consolida dopo aver inaugurato insieme, ad aprile 2024, ancora nello scalo di Roma Fiumicino (Terminal 3 Partenze – Satellite), il primo locale italiano Costa Coffee, catena di caffè britannica fondata nel 1971 dai fratelli italiani Bruno e Sergio Costa.