Costa Coffee, catena di caffè britannica fondata nel 1971 dai fratelli italiani Bruno e Sergio Costa, ha inaugurato all’aeroporto di Fiumicino a Roma il suo primo locale. È frutto di un accordo con Autogrill che porta, così, il partner britannico, presente in oltre 50 Paesi, anche in Italia.

Il caffè è ovviamente al centro dell'offerta del nuovo locale che, oltre alle Signature Blend, presenta una scelta diversificata di bevande calde e fredde, incluse quelle vegetali (plant-based). Espresso all’italiana, cappuccino, tè, cioccolate e caffè freddi, ma anche smoothies (frutta e verdura frullati con aggiunta di acqua e yogurt magro, ndr), bevande vegane e milk-shake. Ampia anche la selezione di dolci, come cornetti, torte e muffin, e di prodotti salati (wrap, panini e bagel).

"Con questa nuova apertura a Fiumicino proseguiamo il nostro processo di consolidamento nel canale aeroportuale, che rappresenta un segmento importante del nostro business e dove, dato l’elevato numero di viaggiatori, è necessario rispondere a molteplici esigenze con un approccio evoluto e un’offerta costantemente aggiornata” commenta Luca D'Alba, General Manager Italy F&B di Avolta.

"È stato l'amore dei fratelli Costa per il caffè italiano e l'impossibilità di trovarlo nella loro nuova patria, l'Inghilterra, a far nascere Costa Coffee -racconta Sam O’Brien, managing director Emena di Costa Coffee-. Il loro spirito imprenditoriale e il retaggio italiano continuano a ispirarci ogni giorno per immaginare nuove esperienze per gli appassionati di caffè di tutto il mondo".