Tesco ha lanciato una promozione quasi unica: un pasto da gourmet fra le corsie dei suoi punti di vendita, a 5.50 sterline: solo per i detentori di ClubCard

Tesco ha lanciato una nuova promozione su alcuni prodotti premium di Meal Deal, a 5 sterline, riservata ai detentori di ClubCard, la carta fedeltà della catena inglese. È una formula originale, eccentrica, per promuovere le sue linee premium, versione gourmet del Meal Deal, e per segnarne il debutto la catena inglese ha invitato due fan del Meal Deal a provare direttamente l’offerta in situ, e cioè fra le corsie del Tesco Extra a Watford. La coppia (Hannah Hoad e Greg Dwight, provenienti dall’Essex) sono stati serviti da un vero e proprio cameriere da ristorante stellato che ha portato loro un pasto coi fiocchi fatto di specialità e prodotti premium, come una poke bowl con salmone a marchio YO!, un roast beef della linea Tesco Finest, e poi bevande gassate servite in flute per champagne. Ci sono 33 scelte diverse e 10 prodotti Tesco Finest servizio disponibile in 1.200 punti di vendita Tesco.

Gli acquirenti che vogliono innalzare qualitativamente l'esperienza del pranzo o della cena, possono scegliere fra gli scaffali marchi noti al consumatore inglese, e di Tesco in particolare, come itsu, YO! Sushi e Pollen & Grace come componenti del pasto, così come un ampio assortimento di Tesco Finest e Wicked Kitchen.

La coppia formata da Greg e Hannah, che si conoscono da più di 5 anni, è stata scelta in base alla loro passione, di lunga data, per Meal Deal di cui hanno acquistato e provato, da quando si conoscono, 500 prodotti, a una media di una volta alla settimana. Spesso a pranzo, ma la coppia li ha scelti anche come cena - a prezzo abbordabile- prima di una notte a teatro.